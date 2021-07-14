Не пропустите! Бесплатные экскурсионные походы в День природы

День природы Эстонии отмечается 18 августа, но походы пройдут несколько раньше — с 9 по 14 августа. Вылазки на природу проведут гиды RMK, которые ознакомят с природными ценностями и мероприятиями, необходимыми для их сохранения. В походах могут бесплатно принять участие все желающие. Приглашаются как местные жители, так и гости из других уездов, однако из-за ограниченного количества мест требуется предварительная регистрация на сайте https://www.rmk.ee/eesti-looduse-paeva-retked. Там же опубликована информация обо всех запланированных экскурсиях. Экскурсии пройдут на эстонском языке.

“Я дал RMK указание увеличить долю природоохранных работ и экологического просвещения в деятельности центра. Походы в День природы Эстонии — это прекрасная возможность для людей познакомиться с тем, чем занимается ответственная за государственный лес организация в дополнение к управлению лесами”, — сказал министр окружающей среды Тынис Мёльдер.

“RMK выполняет природоохранные работы, чтобы сохранить или улучшить состояние типичных для Эстонии сообществ и видов. Большая часть природоохранных работ проводится на охраняемых территориях, где за последние шесть лет RMK восстановил местообитания, находящиеся под угрозой или в неблагоприятных условиях, в общей сложности на 15 000 гектаров. В приуроченных ко Дню природы Эстонии походах можно ознакомиться с природными ценностями родного уезда и увидеть, что было сделано для улучшения их состояния”, — сказал член правления RMK Кристьян Тыниссон.