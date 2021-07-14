Во Франции вводят дополнительные карантинные ограничения

“Дельта-штамм коронавируса может перечеркнуть все усилия, если не будет проведена массовая вакцинация, — сказал президент страны. — Вакцинация всех французов — это единственный способ вернуться к нормальной жизни”.

С 21 июля “паспорт вакцинации” (документ, который подтверждает, что его владелец получил прививку или отрицательный результат теста на COVID-19) станет обязательными для всех, кто собирается посещать мероприятия на 50 и больше человек. С 1 августа без него нельзя будет попасть в кафе, рестораны, бары, торговые центры, поезда и самолеты. С октября ПЦР-тесты для французов станут платными (все для того, чтобы “поощрять вакцинацию, а не умножение тестов”).