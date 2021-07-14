14.07.2021, 11:00
Прерванное путешествие: круизное судно досрочно вернулось в порт из-за обнаруженного COVID-19 у одного из пассажиров(1)
До этого всем пассажирам объявили о случае подозрения на коронавирусную инфекцию. В связи с чем деятельность на борту приостановили, а морское судно раньше намеченного срока вернулось в Сингапур.
Также экипаж Dream Cruises уточнил, что удалось установить людей, контактировавших с заболевшим коронавирусом. Их тесты на вирус оказались отрицательными. Однако люди, взаимодействовавшие с зараженным, все равно покинут корабль первыми.
Власти Сингапура с ноября 2020 года разрешили подобные путешествия “в никуда”. В ходе заплыва судно на несколько дней выходит в открытое море без захода в другие страны.