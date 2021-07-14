ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Фестиваль ряпушки: все любители хорошей рыбы соберутся в это воскресенье в Казепяэ

Это будет большой праздник вкусов Причудья, где на главном месте — причудская кухня, а главный герой дня — знаменитая причудская ряпушка, о которой сегодня вновь необходимо напомнить. Норма улова ряпушки в этом году как раз выполнена, поэтому в этом году это последняя возможность отведать этой вкуснейшей свежей рыбки.

В течение дня на фестивале пройдут мастер-классы о ряпушке под условным названием “пробуй до отвала”. Различные рецепты и способы приготовления ряпушки представят вам Grand Chef Эммануэль Вилле, шеф-повар кафе “YliCool” Урпо Рейнтал, рыбные повара Сильвер Ульм и Мартин Лайапеа, мастер гриля Ханнес Лоопере.

Также весь день будет звучать музыка — музыкальную программу представят песенные ансамбли Муствеэской волости, „Mehed Mandrilt“, „Lõõtsavägilased“, „Two tickets to Dublin“.

На фестивальной площадке открыты пункты продажи лучших причудских поставщиков и производителей продуктов, где помимо ряпушки будет предложено все самое лучшее и вкусное, что делается в Причудье, и все это можно купить и отведать на месте или увезти с собой.

Инфоцентр рыбного промысла приглашает всех взрослых и детей, интересующихся рыбалкой, узнать, какие виды рыб водятся в эстонских водах, а также послушать интересные и полезные истории о жизни рыб. Руководит мастер-классами Ану Метсар. Детей также развлечет мини-зоопарк и катание на пони.

Праздник еды пройдет с 10 до 17 часов под руководством артиста Городского театра Марта Тооме. Входной билет на фестиваль 3 €, детям вход бесплатный. Билет дает возможность участвовать во всех мастер-классах и слушать музыкальную программу.

Тот, кого не будет в эту субботу в Казепяэ, точно не может называть себя настоящим гурманом-любителем рыбы.

Устроители фестиваля — сеть сотрудничества “Кухня Причудья”, Программа EMKF 2014-2020, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Муствеэская волость, сеть сотрудничества “Еда Причудья”, НО “Вкусы Йыгевамаа”, инфоцентр рыбного промысла, Kääpa OTT .