8 советов для походов в жаркую погоду

Берите с собой только самое важное

Хорошо спланированный и уложенный рюкзак — одна из важнейших составляющих успешного похода. Тщательно продумайте походное снаряжение и берите только то, что вам действительно необходимо. Подумайте о походной кухне, продуктах и ​​запасах воды, одежде и снаряжении, различных технических приспособлениях и старайтесь избегать различных предметов, добавляющих комфорта. Например, если вас ждет однодневный поход протяженностью 15–20 километров, рюкзак должен весить не более 10 килограммов.

Отдыхайте каждый 3 километра

В каждом походе очень важно делать регулярные перерывы — особенно в жаркую погоду. При температуре 30 градусов каждые 3 километра стоит останавливаться, чтобы выпить воды и дать ногам отдохнуть, например, снимая обувь и носки, разминая или охлаждая пальцы ног в прохладной морской воде. Поскольку потоотделение также способствует появлению мозолей, летом носите легкую обувь, позволяющую ногам дышать.

Запланируйте на один день около 4 литров воды

В жаркую погоду быстро наступает обезвоживание. Когда вы потеете, тело автоматически остывает, и вы теряете гораздо больше воды, чем путешествуя в более прохладную погоду. Хотя конкретное требуемое количество воды зависит от дальности похода, погодных условий и других аспектов, в летнюю жару на день нужно запастись как минимум 4 литрами воды.

Проделайте “домашнюю работу”

Перед тем как отправиться в поход, обязательно проделайте подготовительную работу и проложите маршрут. Особое внимание обратите на наличие деревенских магазинов и водоемов, где можно пополнить запасы воды. Поможет и специальный фильтр, делающий воду пригодной для питья и удаляющий из нее грязь, бактерии и паразитов. Путешествуя по берегу моря, также не забудьте о воде, поскольку пригодной для питья соленую морскую воду не сделает, к сожалению, ни один фильтр.

Бутылка с водой должна быть легко доступна