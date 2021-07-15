8 советов для походов в жаркую погоду
Берите с собой только самое важное
Хорошо спланированный и уложенный рюкзак — одна из важнейших составляющих успешного похода. Тщательно продумайте походное снаряжение и берите только то, что вам действительно необходимо. Подумайте о походной кухне, продуктах и запасах воды, одежде и снаряжении, различных технических приспособлениях и старайтесь избегать различных предметов, добавляющих комфорта. Например, если вас ждет однодневный поход протяженностью 15–20 километров, рюкзак должен весить не более 10 килограммов.
Отдыхайте каждый 3 километра
В каждом походе очень важно делать регулярные перерывы — особенно в жаркую погоду. При температуре 30 градусов каждые 3 километра стоит останавливаться, чтобы выпить воды и дать ногам отдохнуть, например, снимая обувь и носки, разминая или охлаждая пальцы ног в прохладной морской воде. Поскольку потоотделение также способствует появлению мозолей, летом носите легкую обувь, позволяющую ногам дышать.
Запланируйте на один день около 4 литров воды
В жаркую погоду быстро наступает обезвоживание. Когда вы потеете, тело автоматически остывает, и вы теряете гораздо больше воды, чем путешествуя в более прохладную погоду. Хотя конкретное требуемое количество воды зависит от дальности похода, погодных условий и других аспектов, в летнюю жару на день нужно запастись как минимум 4 литрами воды.
Проделайте “домашнюю работу”
Перед тем как отправиться в поход, обязательно проделайте подготовительную работу и проложите маршрут. Особое внимание обратите на наличие деревенских магазинов и водоемов, где можно пополнить запасы воды. Поможет и специальный фильтр, делающий воду пригодной для питья и удаляющий из нее грязь, бактерии и паразитов. Путешествуя по берегу моря, также не забудьте о воде, поскольку пригодной для питья соленую морскую воду не сделает, к сожалению, ни один фильтр.
Бутылка с водой должна быть легко доступна
Если вы планируете отправиться в поход в несколько более быстром темпе, чем обычно, хорошим помощником станет питьевая система со шлангом и клапаном: благодаря ей пить на ходу особенно удобно. Вам также не придется часто наполнять бутылку с водой. Отправляясь в поход с обычной бутылкой, держите ее в боковом кармане рюкзака, чтобы не приходилось вынимать ее из-за спины каждый раз, когда захочется пить.
Правильное питание придаст энергии
Во время похода по жаре и при употреблении большого количества воды организм начинает быстро ощущает сытость, но регулярно питаться и обеспечивать организму необходимую энергию все же очень важно. Утром плотно позавтракайте дома, а затем выделите время на обед и ужин. Отличным перекусом послужат богатые энергией снеки, например батончики мюсли или орехи, которые можно жевать на ходу.
Защита от солнца и головной убор жизненно важны
Солнцезащитный крем и головной убор — эти две вещи обязательно нужно взять с собой в летний поход. Отправляетесь в дорогу утром, намажьте лицо, руки и ноги солнцезащитным кремом с фактором SPF30, и нанесите его снова, если днем пойдете плавать или просто сильно потеете. Нанесите крем и на уши, а при желании кончики ушей можно защитить от солнца лентой. Предпочтение стоит отдать панаме с отверстиями для воздуха или рыбацкой шляпе из более тонкого материала. Идя в тени деревьев, снимайте головной убор, чтобы дать коже подышать.
Одежда
В идеале вся ваша походная одежда должна быть сделана из дышащего материала и иметь отверстия для вентиляции, которые по мере необходимости можно закрывать или открывать. Майка или блузка на бретельках — не лучший выбор для пеших походов, предпочтительнее надеть футболку или блузку с короткими рукавами, защищающими плечи от солнца и от веса рюкзака. На всякий случай положите в рюкзак купальную одежду и полотенце, ведь лучшее охлаждение после долгих пройденных километров подарит купание в море, реке или озере. Не отправляйтесь в поход в новой обуви — выберите удобную и уже разношенную. Рюкзак должен комфортно сидеть на спине, поддерживая верхнюю часть тела и ноги. Также пригодятся дополнительные рубашки и носки, которые можно сменить, если вы сильно потеете.