Может ли валютный рынок подсказать, куда поехать после пандемии?

“Из стран Латинской Америки, например, аргентинское песо обесценилось по отношению к евро за год на 29%, а в Перу — на 14%. Многие экономики в странах, зависящих от туризма, пострадали во время пандемии, что привело к сокращению притока иностранной валюты и повышению цен. Сильными колебаниями обменного курса выделяются также суринамский доллар и кубинское песо, которые обесценились по отношению к евро не менее чем на 64 и 96 процентов соответственно. В дополнение к пандемии кубинская экономика была потрёпана экономическим эмбарго”, — сказал Пальм.

“Конечно, обменный курс — не единственный и не главный аргумент в пользу начала сборов в путешествие. В путь зовут в основном интересная культура, живописная природа, желание получить новые впечатления. Кроме того, следует иметь в виду, что даже на Кубе, где произошла девальвация валюты, местные жители могут предпочесть доллар местной валюте, а цена, уплаченная в долларах, может быть выше, чем для местных. Но это — часть приключений”, — пояснил Пальм. Кроме того, в Турции, популярном направлении для туристов из Эстонии, местная лира ослабла по отношению к евро на 24%.

По мере роста уровня вакцинации многие страны, зависящие от туризма, также ищут способы привлечь туристов. Недавно Чили и Нидерланды подписали соглашение, гарантирующее прямые еженедельные международные рейсы. Кроме того, протестированы туристические регионы, в которые туристам легче попасть. “В некоторых районах Таиланда к туристам относятся более снисходительно”, — пояснил Пальм. Например, Королевство Таиланд запустило пилотную программу “Phuket Sandbox”, которая упростит туристам поездки на отдых в Таиланд.

Требования к туристам, связанные с пандемией коронавируса, постоянно меняются, но ситуацию поможет улучшить паспорт вакцинации ЕС, и после взятия вируса под контроль ограничения будут ослаблены. Безусловно, откроются благоприятные возможности снова посетить экзотические страны, поскольку количество зарубежных поездок в этом году останется скромным по сравнению с предыдущими годами.