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15.07.2021, 09:00

Может ли валютный рынок подсказать, куда поехать после пандемии?

 
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Валютный рынок иногда может дать пищу для размышлений не только инвесторам или компаниям, покупающим и продающим товары за границу, но и любознательным путешественникам. Тем, кто планирует следующую поездку в отпуск, стоит изучить латиноамериканские направления. Дело в том, что во время коронакризиса, многие латиноамериканские валюты значительно ослабли по отношению к евро, что, наряду с благоприятными условиями въезда для вакцинированных людей, даёт хорошую возможность спланировать Вашу следующую отпускную поездку. Главный экономист Luminor Тыну Пальм даёт обзор курсов валют.

“Из стран Латинской Америки, например, аргентинское песо обесценилось по отношению к евро за год на 29%, а в Перу — на 14%. Многие экономики в странах, зависящих от туризма, пострадали во время пандемии, что привело к сокращению притока иностранной валюты и повышению цен. Сильными колебаниями обменного курса выделяются также суринамский доллар и кубинское песо, которые обесценились по отношению к евро не менее чем на 64 и 96 процентов соответственно. В дополнение к пандемии кубинская экономика была потрёпана экономическим эмбарго”, — сказал Пальм.

“Конечно, обменный курс — не единственный и не главный аргумент в пользу начала сборов в путешествие. В путь зовут в основном интересная культура, живописная природа, желание получить новые впечатления. Кроме того, следует иметь в виду, что даже на Кубе, где произошла девальвация валюты, местные жители могут предпочесть доллар местной валюте, а цена, уплаченная в долларах, может быть выше, чем для местных. Но это — часть приключений”, — пояснил Пальм. Кроме того, в Турции, популярном направлении для туристов из Эстонии, местная лира ослабла по отношению к евро на 24%.

По мере роста уровня вакцинации многие страны, зависящие от туризма, также ищут способы привлечь туристов. Недавно Чили и Нидерланды подписали соглашение, гарантирующее прямые еженедельные международные рейсы. Кроме того, протестированы туристические регионы, в которые туристам легче попасть. “В некоторых районах Таиланда к туристам относятся более снисходительно”, — пояснил Пальм. Например, Королевство Таиланд запустило пилотную программу “Phuket Sandbox”, которая упростит туристам поездки на отдых в Таиланд.

Требования к туристам, связанные с пандемией коронавируса, постоянно меняются, но ситуацию поможет улучшить паспорт вакцинации ЕС, и после взятия вируса под контроль ограничения будут ослаблены. Безусловно, откроются благоприятные возможности снова посетить экзотические страны, поскольку количество зарубежных поездок в этом году останется скромным по сравнению с предыдущими годами.

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