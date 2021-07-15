15.07.2021, 10:00
На стене дома в Будапеште создали граффити, которое очищает воздух(1)
Photo by Kate Kasiutich on Unsplash
В Будапеште на стенах домов появились необычные экологически чистые граффити, которые поглощают смог.
Они нарисованы специальной — фотокаталитической — краской. В ее составе уникальные пигменты. Под воздействием солнечного света они активизируются и поглощают вредные вещества в воздухе, превращая их в безобидные нитраты.
Площадь этой работы — 500 квадратных метров. Как очиститель воздуха она заменяет 500 деревьев. Вещество, которое в основе краски, циркулирует в воздухе, фильтрует его”, — сказал Барнабас Янковиц, директор Neopaint Works.
Природные пейзажи огромных размеров — творения венгерских стрит-арт художников в рамках проекта “Городской лес”. Он призван привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и нехватке зелёных насаждений в городах.