На стене дома в Будапеште создали граффити, которое очищает воздух

Они нарисованы специальной — фотокаталитической — краской. В ее составе уникальные пигменты. Под воздействием солнечного света они активизируются и поглощают вредные вещества в воздухе, превращая их в безобидные нитраты.

Площадь этой работы — 500 квадратных метров. Как очиститель воздуха она заменяет 500 деревьев. Вещество, которое в основе краски, циркулирует в воздухе, фильтрует его”, — сказал Барнабас Янковиц, директор Neopaint Works.

Природные пейзажи огромных размеров — творения венгерских стрит-арт художников в рамках проекта “Городской лес”. Он призван привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и нехватке зелёных насаждений в городах.