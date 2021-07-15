На границе в Нарве развернули 16 иностранцев: у них не было теста или документа о вакцинации

"Начиная с понедельника, мы отправили обратно 16 человек из-за отсутствия у них отрицательного результата теста на коронавирус или отсутствия сертификата о вакцинации", - сказал Ээнсалу, добавив, что что Эстония сейчас признает все вакцины, одобренные странами, из которых приезжают иностранцы.