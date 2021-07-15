15.07.2021, 12:22
На границе в Нарве развернули 16 иностранцев: у них не было теста или документа о вакцинации
Foto: Ilmar Saabas
С понедельника, когда ко въезжающим в Эстонию из третьих стран с высоким уровнем заражения коронавирусом стали применяться более строгие правила, на границе в Нарве развернули 16 иностранцев, пишет rus.err.ee.
По словам капитана полиции пограничного пункта Нарвы Анти Ээнсалу, в первые дни действия нового порядка властям уже приходилось отправлять иностранцев обратно.
"Начиная с понедельника, мы отправили обратно 16 человек из-за отсутствия у них отрицательного результата теста на коронавирус или отсутствия сертификата о вакцинации", - сказал Ээнсалу, добавив, что что Эстония сейчас признает все вакцины, одобренные странами, из которых приезжают иностранцы.
Пока правительство не отменяло это правило, при пересечении границы не имеет значения, привит ли иностранец Sputnik или Pfizer.