В июле популярными направлениями пакетного отдыха среди жителей Эстонии стали греческие острова, Грузия, Турция и Черногория

“В течение последних четырех месяцев продажи постоянно росли. Результаты за июнь ясно показывают, что путешествия снова стали популярными и что жители Эстонии доверяют предлагаемым нами безопасным решениям для путешествий. Особенно отрадно, что мы приобрели много новых клиентов, которые раньше покупали билеты и отели онлайн, но теперь не хотят этого делать”, — сказала Катрин Ааслайд, менеджер по маркетингу компании Estravel.

Анне Самлик, генеральный директор Estravel: “Хотя 2,8 млн кажется хорошим результатом, это все еще только 50% от оборота за июнь в докризисном 2019 году. Я очень рада, что частные клиенты приняли нашу концепцию безопасных путешествий и снова начали покупать туристические услуги. Мы по-прежнему надеемся, что наши контрактные бизнес-клиенты также восстановят свои объемы закупок”.

Статистика показывает, что греческие острова, Грузия, Турция и Черногория остаются популярными направлениями пакетного отдыха в июле. Люди предпочитают дешевый чартерный отдых и удобные прямые рейсы. ТОП направлений прошлой недели можно найти на сайте Estravel.