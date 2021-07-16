16.07.2021, 08:11
ВИДЕО | В Москве в результате сильного ливня затопило аэропорт Шереметьево(5)
Scanpix, Stringer/TASS
СМИ публикуют видео очевидцев из аэропорта, на которых видна подтопленная взлетно-посадочная полоса и самолеты в воде. Затоплена и подземная парковка аэропорта, пишет Meduza.
Судя по табло прилета, некоторые рейсы из-за непогоды не смогли приземлиться в Шереметьево и были перенаправлены в другие аэропорты — в том числе в Петербург, Нижний Новгород, Хельсинки, а также московские Внуково и Домодедово.
Также задержан вылет более 20 местных и международных рейсов из Шереметьево.