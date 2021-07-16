Отдыхайте на природе ответственно — все, что вы делаете, к вам вернется!(1)
При проведении отпуска в местном природном заповеднике необходимо соблюдать ограничения, установленные для этой территории. Они созданы для сохранения природы в заповеднике.
“Вождение автотранспортных средств вне обозначенных дорог, парковка на пляже у кромки воды, разбивка лагеря и разведение костра на пляже или под лесом в неподготовленном и немаркированном месте и, конечно же, кроме сжигания дерева и бумаги в костре сжигают пластик, упаковки и одноразовую посуду ”, — перечислил главные заботы связанные с отдыхающими глава Хийумааского офиса Марек Пылд. Только на Хийумаа на прошлой неделе было сделано около 10 предупреждений в связи с размещением палаток и парковкой и оштрафован был разводитель костра.
“Вес машины может серьезно повредить нежную растительность или даже уничтожить ее за несколько переездов. Очевидно, что каждый новый костер будет оставлять след на долгие годы, не говоря уже о токсичных газах, образующихся при сжигании мусора, которые, помимо прочего, наносят вред человеку, сидящему у костра”, — пояснил офис-менеджер. В нынешнюю жаркую погоду нельзя забывать об опасности возгорания. Достаточно искры, чтобы оставленный без присмотра костер превратил приятный отдых в кошмар.
Чтобы поездка на природу не стала дорогой из-за штрафа, полученного от инспектора по охране окружающей среды, стоит заранее провести небольшую подготовительную работу дома. В телефон можно скачать приложение “RMK Вместе с природой”, в котором можно найти места для палаток и разведения костра, а также видны границы охраняемых территорий. Использование приложения бесплатное, а максимальный штраф за вышеуказанные нарушения составляет 1200 евро.
Чтобы защитить воду и естественное сообщество от загрязнения, всем водоёмам установлены защитные зоны. Например, движение автомобилей и внедорожников вне обозначенных дорог может вызвать загрязнение нефтью, повредить почву и хрупкую растительность прибрежных районов.
· В соответствии с Законом об охране природы запрещается припарковывать автотранспортные средства возле Балтийского моря, Чудского озера, Тёплого озера, Псковского озера и Выртсъярв ближе, чем 200 м от береговой линии.
· Запрещается парковаться ближе чем 100 метров возле озера и искусственного озера размером более десяти гектаров, а также у истоках озера, ручья и системы мелиорации с площадью водосбора более 25 квадратных километров.
· Парковка на расстоянии менее 50 метров запрещена у родника, у озера и водохранилища площадью до 10 га и у реки с площадью водосбора до 25 квадратных километров.
В случае сомнений оставьте автомобиль подальше!
При отдыхе на территории заповедника необходимо также учитывать следующее:
· В целях сохранения природы в заповеднике важно ездить только по дорогам, отмеченным на картах сплошной линией. Автомобиль припаркуй на стоянке или на обочине дороги параллельно направлению движения.
· Разрешается разбивать лагерь и разводить костер только в обозначенных местах.
· На площадке для костра или барбекю должны быть с собой первичные средства для огнетушения.
· На дрова можно собирать ветки с земли, мертвые или растущие деревья срубать нельзя.
· Только дерево и бумага подходят для сжигания в костре, ни в коем случае не пластиковая упаковка или другие отходы.
· Природа сухая и легко воспламеняется после продолжительной засухи. Тщательно охраняйте зажженный огонь или гриль.
· После себя вежливо оставлять лагерь в порядке. Уходя, убедитесь, что огонь полностью потушен.
· Все, что вы берете с собой на природу, нужно потом забрать с собой. Мусор, оставленный на природе, представляет опасность для обитающих там животных.
· Для себя разрешается собирать лесные ягоды, грибы, цветы, травы, лесной орех и другие природные дары, которые не под охраной природы.
· На природе держите своего питомца на поводке, чтобы он не слишком мешал другим туристам или обитателям природы.
Если вы заметили действия, которые могут нанести вред окружающей среде или кажутся незаконными, позвоните по номеру государственного информационного телефона 1247. Охрана природы — общая забота для всех нас.