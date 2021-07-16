Отдыхайте на природе ответственно — все, что вы делаете, к вам вернется!

При проведении отпуска в местном природном заповеднике необходимо соблюдать ограничения, установленные для этой территории. Они созданы для сохранения природы в заповеднике.

“Вождение автотранспортных средств вне обозначенных дорог, парковка на пляже у кромки воды, разбивка лагеря и разведение костра на пляже или под лесом в неподготовленном и немаркированном месте и, конечно же, кроме сжигания дерева и бумаги в костре сжигают пластик, упаковки и одноразовую посуду ”, — перечислил главные заботы связанные с отдыхающими глава Хийумааского офиса Марек Пылд. Только на Хийумаа на прошлой неделе было сделано около 10 предупреждений в связи с размещением палаток и парковкой и оштрафован был разводитель костра.

“Вес машины может серьезно повредить нежную растительность или даже уничтожить ее за несколько переездов. Очевидно, что каждый новый костер будет оставлять след на долгие годы, не говоря уже о токсичных газах, образующихся при сжигании мусора, которые, помимо прочего, наносят вред человеку, сидящему у костра”, — пояснил офис-менеджер. В нынешнюю жаркую погоду нельзя забывать об опасности возгорания. Достаточно искры, чтобы оставленный без присмотра костер превратил приятный отдых в кошмар.

Чтобы поездка на природу не стала дорогой из-за штрафа, полученного от инспектора по охране окружающей среды, стоит заранее провести небольшую подготовительную работу дома. В телефон можно скачать приложение “RMK Вместе с природой”, в котором можно найти места для палаток и разведения костра, а также видны границы охраняемых территорий. Использование приложения бесплатное, а максимальный штраф за вышеуказанные нарушения составляет 1200 евро.

Чтобы защитить воду и естественное сообщество от загрязнения, всем водоёмам установлены защитные зоны. Например, движение автомобилей и внедорожников вне обозначенных дорог может вызвать загрязнение нефтью, повредить почву и хрупкую растительность прибрежных районов.