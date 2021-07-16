Беларусь отменяет самоизоляцию для въезжающих в страну туристов с сертификатом о вакцинации

“Отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию Беларуси из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и имеющих сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19”, — говорится в сообщении.

При этом там уточняется, что курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за 1 месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения государственной границы Беларуси.

Кроме того, отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, следующих в Беларусь для проведения вакцинации против инфекции COVID-19. А также сокращены до 7 дней сроки в самоизоляции некоторых категорий граждан.

“Введено требование о подтверждении наличия отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного в течение трех суток до прибытия на территорию Белорусии, на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, с использованием мобильного приложения “Путешествую без COVID-19”, — сообщили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что все эти новации содержатся в постановлении №401, принятом Совмином 14 июля.