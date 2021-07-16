ФОТО | Центрифуга для человека и симулятор лунной поверхности: в тартуском научном центре AHHAA открылась новая выставка

Что это за сила, которая заставляет всех и все притягиваться? Мы ощущаем ее мышцами, когда что-то поднимаем, но на самом деле в повседневной жизни не обращаем на это внимание. Почему подброшенное в воздух яблоко рано или поздно упадет вниз, то есть к центру Земли? Или зачем ракете столько силы и мощности, чтобы оторваться от земной поверхности? Каково это — прыгать на Луне? Сколько будет весить литр молока на Марсе или, например, на Венере? Что окажется мощнее — гравитация или центробежная сила? Какие ощущения вызывает падение с высоты 5 метров? “Аххаа, гравитация!” ответит на эти и многие другие вопросы.