16.07.2021, 21:06
Ивангородская крепость вошла в пятерку самых красивых каменных крепостей России
Scanpix, Igor Sokolov
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar составил рейтинг из пяти каменных крепостей России, которые отличаются героическим прошлым, невероятной красотой и удивительной сохранностью, сообщает портал ivbg.ru.
В этот список вошла Ивангородская крепость, которая расположена в Кингисеппском районе Ленобласти. Она была заложена в 1492 году на Девичьей горе над рекой Нарвой и названа в честь великого князя Ивана Третьего. Она была построена за семь недель и защищал Новгородскую землю со стороны западных соседей. Главная особенность крепости — ее мощные укрепления.