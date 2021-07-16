Ивангородская крепость вошла в пятерку самых красивых каменных крепостей России

В этот список вошла Ивангородская крепость, которая расположена в Кингисеппском районе Ленобласти. Она была заложена в 1492 году на Девичьей горе над рекой Нарвой и названа в честь великого князя Ивана Третьего. Она была построена за семь недель и защищал Новгородскую землю со стороны западных соседей. Главная особенность крепости — ее мощные укрепления.