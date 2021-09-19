Надоели популярные места? Приезжайте в Вильянди

Теперь, когда возможность путешествовать возвращается, авиакомпании стараются добавлять новые рейсы в список привычных европейских туристических центров, среди которых Рим, Афины, Париж и Мадрид. Если избыточному туризму, который многие осуждали во время пандемии, придёт конец, можно начать с посещения таких мест, как Вильянди, которые находятся очень далеко от проторенных маршрутов, но по-прежнему очень удобны для посещения.

Эстония открыта для туристов из Европейского Союза и из стран, внесённых в белый список ЕС (включая США), даже если они не вакцинированы. Вакцинированные путешественники из других стран могут въехать в страну при наличии визы.

”Летом в некоторых отелях Вильянди были побиты рекорды по количеству бронирований, и это помогло им выжить”, — рассказывает Анника Вихманн , которая сотрудничает с Центром эстонской фольклорной музыки и является неофициальным послом Вильянди. Она говорит, что пандемия дала людям время переосмыслить свою жизнь и что наблюдается рост предпринимательства. Открылось несколько новых кафе и магазинов.

Я попал туда ещё до пандемии. Даже тогда Эстония не входила в список обязательных для посещения стран, а Вильянди, хоть и получает свою порцию посетителей, значительно уступает Таллинну, столице Эстонии, по количеству туристов. Во время пандемии их число значительно уменьшилось, хотя прошлым летом город стал одним из центров внутреннего туризма.

Во время путешествия вглубь маленькой страны, туда, где не бывает большого количества туристов, обычно можно рассчитывать на то, что встретишься с тишиной и покоем, пасторальными пейзажами и, возможно, несколькими любопытными взглядами. Однако иногда можно попасть и в небольшой городок, который невероятно полон жизни, но в нём нет толп и потока машин, как в мегаполисе. Здесь хорошая еда и культура, здесь можно встретить интересных людей, и кажется, что всё это принадлежит только тебе. Это те самые маленькие населённые пункты, которые стоят того, чтобы их посетить. И небольшой городок Вильянди, расположенный на юге Эстонии недалеко от границы с Латвией, — это именно такое место.

Вильянди — очаровательное местечко с компактным центром, являющимся чётко выделенным старым городом в классическом балтийском стиле — ряды отремонтированных и обветшалых деревянных домов, то окрашенных в пастельные тона, то оставленных в цветах необработанного дерева, мощёные улочки и несколько грандиозных зданий самых разных стилей, от ар-деко до швейцарского шале. Он необычен для Эстонии ещё и тем, что местность здесь холмистая. Старый город и окрестности затерялись на зелёных холмах, переходящих в более пологий склон, спускающийся к озеру Вильянди, очерчивающем юго-восточную оконечность города и являющемуся популярным местом в тёплую погоду.

В Эстонии я обнаружил непритязательную лёгкость, но в то же время ощущение молодости, динамики — полноты возможностей, и это определяет, какой она будет нацией. Важно отметить, что всё примерно вдвое дешевле, чем в соседней Скандинавии, а это значит, что можно сделать очень многое, даже имея ограниченный бюджет.

До 1991 года Эстония была частью Советского Союза, но за прошедшие годы она стала полностью европейской страной и выступила с рядом дальновидных инициатив — от программы э-резидентства до бесплатного общественного транспорта. И, несмотря на сильное влияние соседей, она остается самобытным местом: во многом — от кухни до лесов — здесь чувствуется скандинавский характер, но есть и советский элемент — своего рода коллективная память, которая наиболее заметна в особого рода архитектурных сооружениях — серых меланхоличных многоквартирных домах, столь характерных для большинства городов бывшего СССР. Эстонский язык очень похож на финский (то есть для большинства людей — непонятен).

Мой таллиннский друг рассказал мне о Вильянди, поэтому после прилёта в Таллинн я сел сначала на трамвай, который довёз меня из простого и светлого аэропорта имени Леннарта Мери до центрального вокзала, а затем на поезд, следующий на юг. Всё шло очень гладко. Миновав километры берёзовых рощ и несколько сонных городков, через два часа мы прибыли на маленькую станцию Вильянди — конечную.

Над большим озером возвышаются руины старой крепости, где проходит большинство выступлений ежегодного фестиваля фольклорной музыки, который является главным событием городской жизни. В прошлом году фестиваль отменили, в этом году он пройдёт с 22 по 25 июля.

За четыре дня фестиваля население этого города с населением 17 000 человек обычно увеличивается более чем вдвое. В этом году максимальное количество посетителей будет ограничено пятью тысячами человек. Но фестиваль — не единственное, чем славен город. Академия культуры Тартуского университета предлагает получить образование по разным видам традиционного декоративно-прикладного искусства: от деревообработки до ткачества, а также музыкальное образование. Есть национальный театр сценических постановок ”Угала”, который в столице был бы просто неуместен. Огромный амфитеатр под открытым небом (место проведения важнейшего Певческого праздника) — это ещё одна площадка для выступлений.

Всё это питает процесс культурного обучения и производства, благодаря чему в этом городе, несмотря на его небольшие размеры и удаленное расположение, чувствуешь себя как в столице. А поскольку всё больше творческих людей из Таллинна переезжают сюда со своими семьями, возникает эффект снежного кома. ”Можно было бы предположить, что в городе таких размеров будет только один ресторан, — говорит Мартин Бристоль, эстонский ремесленник, живущий в небольшом городке Эсна, находящемся примерно в часе езды к северу. — Но здесь у нас их сорок, и в двадцати из них вам точно захочется что-нибудь перекусить”.