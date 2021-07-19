Ограничения на путешествия привели Finnair к масштабным убыткам

Ограничения на путешествия, вызванные пандемией коронавируса, ударили по национальной авиакомпании Finnair и отразились на ее финансовом результате.

Согласно полугодовому финансовому отчету, должно пройти время, прежде чем национальный авиаперевозчик сумеет оправиться от последствий пандемии.

Оборот компании в период с января по июнь 2021 года снизился на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2020. В итоге Finnair ушел в минус: компания зарегистрировала финансовый результат, составивший минус 294,5 млн евро.

В то же время в период с апреля по июнь число пассажиров авиакомпании увеличилось в три раза и составило 300 000 человек.

Коэффициент загрузки пассажиров на данный момент составляет лишь 30,6%.