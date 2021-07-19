ВИДЕО | На Камчатке — смерчи и торнадо из комаров. Выглядит невероятно, но ученые призывают не переживать
“Я выехал сегодня рано утром, и, видать, попал в самый „замес“. Сказать, какой высоты эти столбы были не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили. Мне кажется, в этом году их больше, чем обычно”, — рассказал изданию “Камчатка-Информ” житель Усть-Камчатского района Алексей Пономарев, заснявший комаров на видео.
Местные СМИ отмечают, что обычно насекомые роятся от нескольких часов до недели. Продолжительность этого периода зависит от погоды — например, при сильном ветре смерчи могут развеяться за несколько минут.
Камчатские журналисты подчеркивают, что такие смерчи из комаров очень пугают туристов — но ничего опасного в них нет. “Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий”, — объяснила энтомолог, старший научный сотрудник ФГБУ “Кроноцкий государственный заповедник” Людмила Лобкова.