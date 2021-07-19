Порносайт Pornhub создал экскурсионный проект по эротическому искусству в музеях мира

Pornhub презентовал сайт Classic Nudes, на котором опубликованы аудио- и видеотуры, посвященные эротическим картинам в музеях мира, сообщает “Моя Планета”.

В гиде представлены картины с обнаженными телами из Лувра и музея Орсе в Париже, Метрополитен-музея, музея Прадо в Мадриде, галереи Уффици во Флоренции и Британского музея.

Гидами можно пользоваться со смартфона. О произведениях искусства слушателям будут рассказывать американская порноактриса и модель Аса Акира и итальянско-венгерская порнозвезда и политик Чиччолина.

Своим проектом Pornhub решил поддержать музеи, которые из-за пандемии столкнулись с оттоком посетителей.