19.07.2021, 10:01
Порносайт Pornhub создал экскурсионный проект по эротическому искусству в музеях мира(4)
Classic Nudes website
для проекта были созданы специальные аудиогиды и карты, которыми можно воспользоваться при посещении музеев.
Pornhub презентовал сайт Classic Nudes, на котором опубликованы аудио- и видеотуры, посвященные эротическим картинам в музеях мира, сообщает “Моя Планета”.
В гиде представлены картины с обнаженными телами из Лувра и музея Орсе в Париже, Метрополитен-музея, музея Прадо в Мадриде, галереи Уффици во Флоренции и Британского музея.
Гидами можно пользоваться со смартфона. О произведениях искусства слушателям будут рассказывать американская порноактриса и модель Аса Акира и итальянско-венгерская порнозвезда и политик Чиччолина.
Своим проектом Pornhub решил поддержать музеи, которые из-за пандемии столкнулись с оттоком посетителей.