Власти Венеции приняли жесткое решение: больше никаких круизных лайнеров!

Так, большие круизные лайнеры (а это судна, вместимостью более 25 тысяч тонн, или длиной более 180 метров, или высотой больше 35 метров) больше не смогут заплывать в город. До пандемии на них путешествовали миллионы туристов. Волны, которые образовывали судна, наносили ущерб фундаментам зданий и угрожали экологическому равновесию лагуны. ЮНЕСКО потребовал от властей решить эту проблему, сообщает портал 34travel.me.