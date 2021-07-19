19.07.2021, 11:01
Власти Венеции приняли жесткое решение: больше никаких круизных лайнеров!(4)
Scanpix, STEFANO RELLANDINI
Кабмин Италии запретил круизным лайнерам заплывать в центр Венеции. “Этот шаг необходим для того, чтобы защитить природу, ландшафт, а также художественную и культурную целостность города”, — прокомментировал решение министр инфраструктуры страны.
Так, большие круизные лайнеры (а это судна, вместимостью более 25 тысяч тонн, или длиной более 180 метров, или высотой больше 35 метров) больше не смогут заплывать в город. До пандемии на них путешествовали миллионы туристов. Волны, которые образовывали судна, наносили ущерб фундаментам зданий и угрожали экологическому равновесию лагуны. ЮНЕСКО потребовал от властей решить эту проблему, сообщает портал 34travel.me.
В июне организация сообщила, что если правительство Италии ничего не предпримет, город внесут в черный список. Так и появилось решение ввести запрет. Чтобы смягчить последствия для компаний, в стране решили создать фонд для выплаты компенсаций. Он заработает уже с 1 августа 2021-го.