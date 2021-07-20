20.07.2021, 08:00
ВИДЕО | Над парком в Токио целый день летала гигантская серая голова. Зачем нужно было это устрашающее зрелище?(5)
Scanpix, JAPAN-ART-LIFESTYLE
16 июля посетители парка Ёёги в Токио и жители соседних домов увидели в небе 20-метровую парящую голову. Она взирала на японцев с высоты; лицо при этом было абсолютно серым и, если честно, пугающим. Голова провисела в воздухе до самого вечера, а потом пропала (вернее, ее убрали), сообщает Meduza.
Это была акция, проведенная властями Токио в коллаборации с группой современных художников “Me” в преддверии Олимпийских игр. Голова на самом деле была воздушным шаром. На его создание потратили около трех лет.
Работа называется “Masayume”, она вдохновлена сном, который много лет назад, еще в школе, приснился одному из участников “Me”.
В качестве лица для парящей головы использовали внешность реального человека, однако его личность сохраняют в тайне. Всего в “кастинге” участвовало более тысячи человек со всего мира — среди них были младенцы и те, кому уже исполнилось 90 лет. Авторы надеются, что их работа заставит задуматься о сосуществовании людей.