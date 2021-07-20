ВИДЕО | Над парком в Токио целый день летала гигантская серая голова. Зачем нужно было это устрашающее зрелище?

Это была акция, проведенная властями Токио в коллаборации с группой современных художников “Me” в преддверии Олимпийских игр. Голова на самом деле была воздушным шаром. На его создание потратили около трех лет.

Работа называется “Masayume”, она вдохновлена сном, который много лет назад, еще в школе, приснился одному из участников “Me”.

В качестве лица для парящей головы использовали внешность реального человека, однако его личность сохраняют в тайне. Всего в “кастинге” участвовало более тысячи человек со всего мира — среди них были младенцы и те, кому уже исполнилось 90 лет. Авторы надеются, что их работа заставит задуматься о сосуществовании людей.