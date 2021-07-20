Фотографу посчастливилось снять удивительный кадр со львом, стоящим на груде костей

Британский фотограф Саймон Ниэм путешествовал по Южной Африке и в одном из заповедников снял необычную картину. Лев забрался на небольшой холм, который был усыпан костями животных, пишет “Моя Планета”.

Саймон сказал, что в момент съемки он испытывал огромный трепет перед царем зверей.

“Заповедник пригласил меня на съемку для их маркетинговой кампании. На территории заповедника есть костяной двор, куда свозят все туши, когда лев закончит их есть. Утром в один из дней я пошел на этот двор и сумел снять льва на вершине холма. Лев возвышался над своими владениями”, — рассказал Саймон.

Лев стоял на холме всего минуту, но даже этого хватило для эффектных снимков.

“Люди интерпретируют это фото по-разному. Для меня оно о гордом льве, который оглядывает свои земли”, — добавил Саймон.

Помимо гордого льва, фотограф в ту поездку также снял львицу и льва, которые обнюхивают кости на костяном дворе.