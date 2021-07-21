Авторитетный международный журнал Time назвал Таллинн одним из лучших туристических направлений мира

ТОП-100 лучших туристических направлений мира помогли составить сотрудники журнала Time, работающие по всему миру, а также эксперты туриндустрии. При составлении рейтинга учитывались разные факторы: качество предлагаемых услуг, оригинальность направления, инновационность и впечатления. В этом году, кроме всего прочего, важным аспектом стало обеспечение безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Одним из лучших туристических направлений стал Таллинн. Отмечается, что в столице Эстонии есть много интересных мест, где туристов ждут невероятные открытия и яркие впечатления. Эксперты советуют уделить внимание не только сказочному Старому городу, но и, например, Таллиннскому порту, а также окрестностям, включая участок походной тропы, который соединяет Эстонию с Латвией и Литвой. В описании также говорится:

"Спустя 30 лет после восстановления независимости Эстония превратилась в одну из ведущих мировых цифровых экономик, где расположены такие компании, как Skype и Transferwise. А его столица, Таллинн, со средневековым старым городом и центром кибербезопасности НАТО, сочетают современность и историю. В июле в Таллиннском порту открывается новый круизный терминал, работающий на солнечной энергии. Это произойдет как раз к моменту возобновления круизов по Балтийскому морю: с июля по сентябрь MSC Seaview будет заходить в порт Таллинна".

С полным списком лучших туристических направлений мира можно ознакомиться ЗДЕСЬ.