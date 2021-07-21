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21.07.2021, 11:14

Граждане Саудовской Аравии смогут выезжать за рубеж только после прививки от коронавируса

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Scanpix, AP, Amr Nabil
Власти Саудовской Аравии объявили, что со следующего месяца за границу смогут выехать только поданные, которые полностью вакцинированы против коронавируса COVID-19, сообщает Интерфакс.

“Вторая доза вакцины против COVID-19 станет обязательным условием всех зарубежных поездок для всех с 9 августа 2021 года”, — говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны, опубликованном информационным агентством SPA.

Исключение из этого правила сделают для детей до 12 лет, для людей, выздоровевших после COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также тех выздоровевших, кто уже сделал одну дозу вакцины. Кроме того, только вакцинированные саудовские подданные смогут вернуться на свои рабочие места и больше не работать удаленно.

Такие меры власти принимают на фоне начавшегося в стране хаджа. Второй год подряд мусульмане совершают паломничество в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В июне саудовские власти постановили, что в хадже смогут принять участие верующие от 18 до 65 лет, прошедшие полный курс вакцинации. Все они — либо местные жители, либо постоянно проживающие в королевстве иностранцы.

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