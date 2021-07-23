Комитет всемирного наследия исключил Ливерпуль из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Ливерпуль – город мореходов и торговцев был внесен в Список всемирного наследия в 2004 году и в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в 2012 году из-за опасений в связи с проектом «Liverpool Waters». С тех пор осуществление этого проекта, наряду с другими разработками, продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности объекта.

Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в Список в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX вв. Этот объект также демонстрирует новаторские разработки в области технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом.

Любое исключение из Списка всемирного наследия - это потеря для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии.

После Долины Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус всемирного наследия.