В итальянских музеях ввели систему отслеживания реакции посетителей на экспонаты

В Италии разработали систему для отслеживания реакции посетителей на экспонаты в музеях и галереях. Она будет фиксировать, как долго человек находится у экспоната, насколько внимательно его рассматривает, пишет "Моя Планета".

Рядом с произведениями искусства установят камеры, они будут передавать данные в систему ShareArt и анализировать количество посетителей, время нахождения рядом с экспонатами и даже расстояние, на котором гости их рассматривают. Все это поможет определить привлекательность экспонатов и, возможно, приведет к изменению в планировке в музеях и галереях.

Система, как рассказывает издание, была представлена еще в 2016 году, однако использовать ее стали лишь пару недель назад. Однако уже есть интересные наблюдения. Например, система выявила, что среднее время просмотра одного экспоната — четыре-пять секунд, и лишь немногие предметы способны удержать гостей на месте в течение 15 секунд. Помимо этого, оказалось, что экспонаты, которые считаются одними из самых ценных в музейной экспозиции, не всегда привлекают соответствующее внимание со стороны посетителей.