22.07.2021, 08:01
В Греции ужесточили ограничения на путешествия внутри страны: с материка на острова просто так не попасть
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В Греции туристам без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации ограничили перемещения по стране. Об этом пишет в своем Telegram-аккаунте телеканал RTVI.
Так, из-за ужесточения антиковидных мер около 2,5 тысячи человек не смогли отправиться в круизы на острова — путешественникам отказали в посадке на пассажирские суда из-за отсутствия необходимых документов.
Как заявил министр морского транспорта Яннис Плакиотакис, сейчас наличие ПЦР-тестов проверяет береговая охрана. До этого контроль за соблюдением эпидемиологических мер осуществляли портовые власти.