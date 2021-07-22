UNWTO: ситуация в международном туризме начала улучшаться

По ее данным, за пять месяцев 2021 года в мире было зафиксировано на 147 млн международных прибытий меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 460 млн меньше, чем в 2019 году. Падение по сравнению с периодом до пандемии коронавируса составляет 85%.

Наиболее заметным снижение числа поездок было в Азиатско-Тихоокеанском регионе — с января по май 2021 года оно сократилось на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Европа, где снижение составило 85%, показала второй результат. На Ближнем Востоке число прибытий сократилось на 83%, в Африке — на 81%, в Америке — на 72%.

“Число стран с полностью закрытыми границами сократилось с 69 в феврале до 63 в июне. Из них 33 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всего семь — в Европе. На европейском континенте действует меньше всего ограничений на поездки”, — говорится в сообщении организации.

В UNWTO напомнили, что страх перед новыми штаммами коронавируса приводит к тому, что правительства возвращают уже было отмененные ограничительные меры.

“Кроме того, нестабильность и отсутствие четких правил въезда могут влиять на восстановление международного туризма в летний сезон. Тем не менее, программы вакцинации по всему миру параллельно с отменой части ограничений для туристов с прививками способствуют постепенному выходу отрасли из кризиса”, — отмечает организация.

По ее данным, восстановлению отрасли способствуют также внутренние путешествия, особенно в странах с большими рынками внутреннего туризма, к которым относится и Россия.

“Объем пассажирских перевозок на внутренних авиационных маршрутах в Китае и России уже превысил докризисный уровень”, — подчеркивается в сообщении UNWTO.

Ранее она прогнозировала, что в 2021 году убытки отрасли составят от $1,7 до 2,4 трлн в зависимости от того, произойдет ли оживление международного туризма во втором полугодии. В 2020 году число международных поездок в мире из-за пандемии коронавируса сократилось на миллиард или 74%, а доходы отрасли — на $1,3 трлн.