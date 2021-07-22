Tallink проводит беспрецедентную акцию: вакцинируйтесь на борту парома и получите бесплатные купоны на круизы

Компания Tallink Grupp и Таллиннский порт решили объединить усилия в вопросе вакцинации жителей Эстонии. В рамках совместной акции всем пассажирам, которые пройдут вакцинацию на паромах Tallink Star и Megastar с 29 июля по 15 августа 2021 года, будут выданы бесплатные туристические купоны.

Туристический купон, которым можно воспользоваться до 30 декабря 2021 года, дает возможность отправиться в 5-часовой круиз по маршруту Таллинн-Хельсинки.

Вакцинация на суднах Star и Megastar будет проходить в период с 29 июля по 15 августа 2021 года. Вакцинировать пассажиров будут квалифицированные специалисты компании Eldred OÜ, оказывающей услуги в области здравоохранения. На выбор предлагается вакцина Janssen (предусмотрена одна доза) или Pfizer (две дозы). На вакцинацию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Организаторы подчеркивают, что бесплатная вакцинация предлагается только гражданам и резидентам Эстонии, поскольку необходимые для вакцинации дозы выделены из государственных запасов вакцины.

Вакцинация будет проводиться ежедневно в течение указанного периода в соответствии со всеми установленными государственными требованиями. График отправлений судов Star и Megastar, на которых можно пройти вакцинацию:

MEGASTAR

Таллинн–Хельсинки 07:30

Хельсинки-Таллинн 10:30

Таллинн–Хельсинки13:30

Хельсинки-Таллинн 16:30

Таллинн–Хельсинки 19:30

Хельсинки-Таллинн 22:30

STAR

Таллинн–Хельсинки 10:30

Хельсинки-Таллинн 13:30

Таллинн–Хельсинки 16:30

Хельсинки-Таллинн 19:30

"Выходом из пандемии является вакцинация. Tallink хочет ускорить вакцинацию населения Эстонии и помочь избежать возникновения третьей волны коронавируса, поэтому продолжаем предлагать услуги вакцинации от коронавируса на судах. И на этот раз вместе с Tallinna Sadam мы хотим предложить вакцинированным на судах компании пассажирам бесплатное морское путешествие", - заявил председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене.