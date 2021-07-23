Терапевт по питанию рекомендует — как летом питаться правильно во время путешествий?

По словам терапевта по питанию и тренера Трийн Муйсте, во время летних путешествий стоит продумать, есть ли дома что-то, что можно взять с собой в дорогу. “Бывает, что из дома взять нечего. В таком случае можно покупать еду по дороге. Нынешний выбор блюд на заправочных станциях стал весьма хорошим. Например, там можно приобрести как смузи, свежевыжатые соки, салаты, так и свежие фрукты и овощи”, — рассказала Муйсте. Она подчеркнула, что если руководствоваться принципом питаться 80% времени здоровой пищей, то в дороге можно позволить себе даже фастфуд и некоторые соблазны.

Коммерческий директор Circle K Eesti Диана Вейгель отметила, что предпочтения потребителей становятся всё более экологичными и полезными для здоровья, поэтому и заправочные станции вносят в свой ассортимент всё более полезные для здоровья предложения. “Заправочные станции по-прежнему одни из главных мест, где автомобилисты останавливаются в дороге. Поэтому именно в летний сезон увеличивается посещаемость заправочных станций и потребление покупаемых в дорогу блюд. При этом в последние годы выросло потребление свежей и полезной для здоровья пищи, в том числе закусок для веганов и вегетарианцев”, — рассказала Вейгель.

Акцент на свежей пище

Покупая еду в дороге, следует учитывать, чтобы из пищи вы получали необходимые белки, жиры и углеводы. “Углеводы есть в зерновых, бобовых, фруктах и овощах, а также и в сахаре. С этим последним советую быть осторожными, сахар не должен составлять свыше 10% от общей энергии на день. Акцент должен быть на свежей пище, особенно на овощах”, — рассказала Трийн Муйсте.