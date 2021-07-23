Терапевт по питанию рекомендует — как летом питаться правильно во время путешествий?
По словам терапевта по питанию и тренера Трийн Муйсте, во время летних путешествий стоит продумать, есть ли дома что-то, что можно взять с собой в дорогу. “Бывает, что из дома взять нечего. В таком случае можно покупать еду по дороге. Нынешний выбор блюд на заправочных станциях стал весьма хорошим. Например, там можно приобрести как смузи, свежевыжатые соки, салаты, так и свежие фрукты и овощи”, — рассказала Муйсте. Она подчеркнула, что если руководствоваться принципом питаться 80% времени здоровой пищей, то в дороге можно позволить себе даже фастфуд и некоторые соблазны.
Коммерческий директор Circle K Eesti Диана Вейгель отметила, что предпочтения потребителей становятся всё более экологичными и полезными для здоровья, поэтому и заправочные станции вносят в свой ассортимент всё более полезные для здоровья предложения. “Заправочные станции по-прежнему одни из главных мест, где автомобилисты останавливаются в дороге. Поэтому именно в летний сезон увеличивается посещаемость заправочных станций и потребление покупаемых в дорогу блюд. При этом в последние годы выросло потребление свежей и полезной для здоровья пищи, в том числе закусок для веганов и вегетарианцев”, — рассказала Вейгель.
Акцент на свежей пище
Покупая еду в дороге, следует учитывать, чтобы из пищи вы получали необходимые белки, жиры и углеводы. “Углеводы есть в зерновых, бобовых, фруктах и овощах, а также и в сахаре. С этим последним советую быть осторожными, сахар не должен составлять свыше 10% от общей энергии на день. Акцент должен быть на свежей пище, особенно на овощах”, — рассказала Трийн Муйсте.
Белки есть главным образом в молочных продуктах, мясе, рыбе и яйцах. А также мы получаем их из бобовых, семян-орехов и зерновых. “Лучший выбор в случае с белками — это рыба и яйца или сквашенные молочные продукты. Красное мясо следует употреблять редко, лучшим выбором является мясо птицы без кожи. При этом рыба очень полезна также и содержанием жирных кислот омега-3”, — добавила терапевт по питанию. Всегда хорошим выбором являются натуральные орехи и семена, но это только в том случае, если они не обжаренные, не солёные и не подслащены сахаром.
Если в дороге употреблять что-то из фастфуда, то одним из более здоровых выборов может быть врап. “Во врапах есть овощи, животные и растительные белки. В их случае важно помнить, что если во врапе есть соус на сырной и молочной основе, то мясо в качестве ингредиента не требуется. А если выбрать врап с мясом, то отдайте предпочтение соусу без молока”, — рассказала терапевт по питанию. Также она рекомендует ассортимент салатов на заправочных станциях.
Помимо хот-догов популярны поке боулы и врапы
Коммерческий директор Circle K подчеркнула, что самые популярные полезные для здоровья блюда летом в дороге — это поке боулы с лососем и курицей, куриный врап и врапперы. “В Эстонии пользуются большой популярностью поке боулы. Поке боул с лососем и курицей сразу был принят клиентами хорошо и получил очень хорошие отзывы от них. Также мы вернули в ассортимент куриный врап, который удаляли из ассортимента на зиму, но клиенты немедленно стали спрашивать о блюде. Это значит, что путь к предложениям заправочной станции нашли и те, кто предпочитают пищу полегче”, — объяснила Вейгель. Она добавила, что хотя хот-доги и гамбургеры никуда не денутся из ассортимента фастфуда, приятно видеть, как блюда нового времени конкурируют с известными блюдами. “Для клиентов и нас важны свежесть и качество блюда, поэтому мы поставляем салаты, бутерброды и различные сырьевые ингредиенты на заправочные станции каждый день”, — рассказала коммерческий директор Circle K Eesti.
Также на заправочных станциях вырос спрос на свежий сок, смузи, морковь, стаканы с фруктами и прочие фрукты. “Заправочные станции стали за годы удобными магазинами, где можно найти всё необходимое для вас, начиная со здоровой еды с собой, продуктов для бутерброда и заканчивая товарами первой необходимости”, — подчеркнула Вейгель.