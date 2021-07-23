Идея на выходные: идем в поход на Кыннуское болото
В топонимике предлагалось несколько возможных значений слова kõnd в зависимости от региона и окружающей среды: широко распространены версии “высокая, сухая земля”, а также “невозделываемая, непригодная земля, лесная земля”. Согласно Хупелю, kond maa, konno maa — это вовсе “водная земля, не приносящая урожая”. Палль проводит параллель с финским словом kontu, konnun (усадьба, земля), аналогом которой в Северной Эстонии было бы kõnd, kõnnu.
Озеро Кынну находится в Рапласком уезде в ландшафтном заказнике Рабивере на Кыннуском (Селиском) болоте, которое, в свою очередь, является частью болота Рабивере и более крупного болотного массива Хагуди, различные части которого местами связаны весьма условно.
Таким образом, в случае озера и болота Кынну наиболее обоснованной является интерпретация Хупеля.
Озеро Кынну считается типичным расположенным посреди болота реликтовым озером, то есть оставшимся от большого водоема, который ранее находился в ложбине.
Площадь водной поверхности этого почти идеально круглого болотного озерка составляет около 4 га, а глубина — около 4 м включая сапропель, или донный ил. Из-за исключительно засушливого лета можно обойти озеро, практически не намочив ноги.
Тропа от автостоянки у охраняемого кыннуского дуба до озера является частью туристической тропы RMK Пенийыэ — Аэгвийду — Каукси, которая отмечена бело-желто-белой маркировкой на деревьях, растущих вдоль тропы. Тропа пересекает небольшой луг, вскоре достигает леса и ведет вдоль канавы прямо к озеру. На тропе следует быть осторожными, ведь повсюду подстерегают коварные корневища деревьев, которые только и ждут возможности подставить подножку невнимательному путешественнику.
По прибытии стоит освежиться, искупавшись в озере, и затем продолжить путь в направлении Рабивере по дощатому настилу, с которого открывается вид на просторы болота. Далее походная тропа поднимается к краю болота и уходит в лесную чащу.
Следующая остановка на маршруте — место для костра Рабивере, которое находится примерно в 9 км от стоянки возле дуба.
Несколько дней назад граничащий с болотом лес был наполнен птичьим пением. Жарким вечером беспрерывно куковала кукушка, зяблики, пеночки-теньковки и скворцы пели словно весной.
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