Идея на выходные: идем в поход на Кыннуское болото

В топонимике предлагалось несколько возможных значений слова kõnd в зависимости от региона и окружающей среды: широко распространены версии “высокая, сухая земля”, а также “невозделываемая, непригодная земля, лесная земля”. Согласно Хупелю, kond maa, konno maa — это вовсе “водная земля, не приносящая урожая”. Палль проводит параллель с финским словом kontu, konnun (усадьба, земля), аналогом которой в Северной Эстонии было бы kõnd, kõnnu.

Озеро Кынну находится в Рапласком уезде в ландшафтном заказнике Рабивере на Кыннуском (Селиском) болоте, которое, в свою очередь, является частью болота Рабивере и более крупного болотного массива Хагуди, различные части которого местами связаны весьма условно.

Таким образом, в случае озера и болота Кынну наиболее обоснованной является интерпретация Хупеля.

Озеро Кынну считается типичным расположенным посреди болота реликтовым озером, то есть оставшимся от большого водоема, который ранее находился в ложбине.

Площадь водной поверхности этого почти идеально круглого болотного озерка составляет около 4 га, а глубина — около 4 м включая сапропель, или донный ил. Из-за исключительно засушливого лета можно обойти озеро, практически не намочив ноги.

Тропа от автостоянки у охраняемого кыннуского дуба до озера является частью туристической тропы RMK Пенийыэ — Аэгвийду — Каукси, которая отмечена бело-желто-белой маркировкой на деревьях, растущих вдоль тропы. Тропа пересекает небольшой луг, вскоре достигает леса и ведет вдоль канавы прямо к озеру. На тропе следует быть осторожными, ведь повсюду подстерегают коварные корневища деревьев, которые только и ждут возможности подставить подножку невнимательному путешественнику.

По прибытии стоит освежиться, искупавшись в озере, и затем продолжить путь в направлении Рабивере по дощатому настилу, с которого открывается вид на просторы болота. Далее походная тропа поднимается к краю болота и уходит в лесную чащу.