В Париже от туристов начали требовать “пропуск здоровья” для подъема на Эйфелеву башню

Правительство ввело это требование со среды с целью предотвращения распространения нового штамма коронавируса “дельта”. С начала августа оно будет распространено и на другие общественные места — кафе, бары, рестораны, бассейны, тренажерные залы, торговые центры, объекты транспорта.

Как пишет издание, для тех, у кого нет пропусков, у подножия башни организован центр тестирования, где можно быстро пройти экспресс-тест на коронавирус. Если он окажется отрицательным, посетитель сможет подняться на башню. Для французов тест делается бесплатно, для иностранцев его стоимость составляет 25 евро. Как сообщил гендиректор управляющей башней компании Sete Патри Бранко Руиво, всего планируется делать по 1500 тестов в день.

Санитарный пропуск может быть представлен в цифровом виде в телефоне или бумажном. Получить его можно, если сделать прививку, иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прохода, или сертификат, удостоверяющий наличие антител после болезни.

Эйфелева башня открылась для посетителей 16 июля.