ФОТО | На западном побережье США обнаружили гигантскую "лунную рыбу" весом 45 кг

На пляж Сисайд в Орегоне (США) выбросило рыбу весом более 45 кг. К сожалению, она была уже мертва. Однако экологи говорят, что эта находка может пролить свет на то, как меняется климат, пишет Моя Планета.

Рыба, которую нашли в Орегоне, — обыкновенный опах. Обычно они живут в тропических водах и не заплывают далеко на север. Опахи могут вырастать до 1,8 м в длину. В прохладные регионы опахи такого размера, как найденная рыба, могут заплыть крайне редко, считают эксперты.

Рыбу заморозят, а затем передадут для изучения студентам. Строение опах не изучено хорошо, поэтому этот экземпляр может помочь в познании своего вида. Также ученые надеются понять, как изменения климата повлияли на этих рыб. Поведение найденной рыбы соотносится с данными исследования о том, что из-за изменения климата обитатели тропиков вынуждены искать себе места для жизни с более прохладным климатом. Повышение температуры делает тропические регионы невыносимыми для жизни.

Ранее в Орегоне находили опах меньшего размера. Например, в 2009 году был обнаружен опах весом почти 44 кг.