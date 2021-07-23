23.07.2021, 12:10
Мальдивы планируют ввести для туристов налог на выезд(1)
Photo by Mohamed Nashah on Unsplash
Мальдивы с 1 января 2022-го вводят новый налог для туристов — на выезд. Он будет включен в стоимость авиабилетов.
Те, кто будет лететь эконом-классом, должны будут доплатить $ 30, те, кто в бизнесе”, — $ 60, в первом классе — $ 90, на частном самолете — $ 130. Освобождаются от него только дипломаты и дети до двух лет, сообщает портал 34travel.me.
Власти островов уверены, что новый налог не повлияет на спрос. “Мальдивы — нишевое направление, и при той стоимости тура, которую готовы заплатить туристы за отдых на экзотических островах, новый налог вряд ли скажется на спросе по направлению”, — прокомментировали туристические эксперты.