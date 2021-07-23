Мальдивы планируют ввести для туристов налог на выезд

Те, кто будет лететь эконом-классом, должны будут доплатить $ 30, те, кто в бизнесе”, — $ 60, в первом классе — $ 90, на частном самолете — $ 130. Освобождаются от него только дипломаты и дети до двух лет, сообщает портал 34travel.me.