ФОТО | Туристы в ужасе: пляжи в Паланге усеяны водорослями. Экологи считают, что виноваты в этом сами отдыхающие

Несколько дней на Балтийском море были большие волны, поэтому много водорослей лежит на побережье. Однако отдыхающие говорят, что гораздо неприятнее то, что водорослей много в воде, они запутываются в волосах, попадают в купальники.

Девушка, которая почти месяц живет в Паланге (приехала из Каунаса), сказала, что уже видела водоросли. “Их приносят большие волны. Лучше, когда море чистое, но я купаюсь и тогда, когда есть водоросли. Неприятно, когда они вокруг ног опутываются”, — сказала она.

Ее подруга из Мажейкяй добавила, что водорослей очень много, они запутываются в волосах, попадают под купальник, это неприятно.

Эколог Национального парка литовского взморья Эрландас Паплаускис сказал, что отдыхающие — причина появления этих водорослей. “Большое количество водорослей — последствие “удобрения” моря азотофосфатами. Жители Вильнюса или Алитуса, или другого города “удобряют” ими море, покупая хлеб, который выращивают на удобряемых полях, используя стиральные порошки. От этого растут водоросли, и в будущем их станет больше. Маловероятно, что все жители используют порошки без фосфатов. А потом они приезжают к морю и удивляются — откуда водоросли?” — сказал эколог.

Он добавил, что это проблема не только Литвы, но и других стран Балтийского моря. Паплаускис сказал, что водоросли разрастаются в теплое время суток, когда много света и тепла, вода прогревается сильнее.