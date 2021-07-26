26.07.2021, 08:01
В Италии вводят “COVID-пропуска” для посещения музеев и увеселительных заведений(2)
Photo by Christopher Czermak on Unsplash
В Италии вводят новые ограничения — попасть в кинотеатры, заведения, музея, спортзалы, на фестивали и концерты можно будет только с “COVID-пропуском”.
Получить “COVID-пропуск” смогут те, кто уже привился хотя бы одной дозой вакцины, переболел коронавирусом и может это подтвердить или получил отрицательный результат ПЦР-теста. Новые правила начинают действовать с 6 августа. Сколько они продлятся, неизвестно, сообщает портал 34travel.me.
Власти Италии приняли решение ввести дополнительные ограничения из-за роста случаев COVID-19. Сейчас в день в стране регистрируют около 5000 новых заболевших коронавирусом.