В Италии вводят “COVID-пропуска” для посещения музеев и увеселительных заведений

Получить “COVID-пропуск” смогут те, кто уже привился хотя бы одной дозой вакцины, переболел коронавирусом и может это подтвердить или получил отрицательный результат ПЦР-теста. Новые правила начинают действовать с 6 августа. Сколько они продлятся, неизвестно, сообщает портал 34travel.me.