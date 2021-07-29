ФОТО | Секретные подземные тоннели под Виймси, построенные на случай ядерной войны

Десятилетиями в Эстонии идут разговоры о тоннеле по дну Балтийского моря и о скоростном трамвае в Таллинне. Но если о первом объекте всегда только мечтали, то вот второй почти было реализовался. Согласно проекту, наземное метро должно было заработать в эстонской столице уже в конце 1980-ых годов. Предполагалось, что на скоростном трамвае можно было бы легко добраться из тогда еще только строящегося спального района Ласнамяэ до центра города. При этом в некоторых местах трамвай должен быть проезжать по подземным тоннелям. Для полноценного метро, которое строили в городах-миллионниках, Таллинн был слишком мал, поэтому было решено ограничиться наземным скоростным трамваем.

На самом деле тоннели под Таллинном существуют уже давно. Например, под возвышенностью Мийдуранна, на глубине около 45 метров, в 1960-1970-х годах ленинградские метростроевцы и военнослужащие строительных батальонов Советской Армии прорыли три тоннеля длиной 800 метров и диаметром 6 метров.

Их стали использовать как резервуары для жидкого топлива вместимостью 65 000 м3, куда можно закачать около 51 000 тонн топлива.

С 1995 года резервуары принадлежат компании Milstrand, один из руководителей которой с удовольствием рассказывает об истории бывшего секретного объекта. “Основным строителем был “Ленметрострой”, благодаря которому появился ленинградский метрополитен. У них было все необходимое оборудование для прокладки тоннелей и шахт. Строительство началось в 1968 году и было завершено в 1971 году. Первая топливная заправка состоялась в 1972 году”, — рассказывает Хейки Сильм, руководитель отдела безопасности компании Milstrand.

В советское время этот секретный объект значился как “военная часть 59030” или “топливный склад 3063”. Кроме того, здесь же располагались военная пожарная часть, а также наблюдательный пост и узел связи военно-морской базы.