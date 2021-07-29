ФОТО | Секретные подземные тоннели под Виймси, построенные на случай ядерной войны

Десятилетиями в Эстонии идут разговоры о тоннеле по дну Балтийского моря и о скоростном трамвае в Таллинне. Но если о первом объекте всегда только мечтали, то вот второй почти было реализовался. Согласно проекту, наземное метро должно было заработать в эстонской столице уже в конце 1980-ых годов. Предполагалось, что на скоростном трамвае можно было бы легко добраться из тогда еще только строящегося спального района Ласнамяэ до центра города. При этом в некоторых местах трамвай должен быть проезжать по подземным тоннелям. Для полноценного метро, которое строили в городах-миллионниках, Таллинн был слишком мал, поэтому было решено ограничиться наземным скоростным трамваем.
На самом деле тоннели под Таллинном существуют уже давно. Например, под возвышенностью Мийдуранна, на глубине около 45 метров, в 1960-1970-х годах ленинградские метростроевцы и военнослужащие строительных батальонов Советской Армии прорыли три тоннеля длиной 800 метров и диаметром 6 метров.
Их стали использовать как резервуары для жидкого топлива вместимостью 65 000 м3, куда можно закачать около 51 000 тонн топлива.
С 1995 года резервуары принадлежат компании Milstrand, один из руководителей которой с удовольствием рассказывает об истории бывшего секретного объекта. “Основным строителем был “Ленметрострой”, благодаря которому появился ленинградский метрополитен. У них было все необходимое оборудование для прокладки тоннелей и шахт. Строительство началось в 1968 году и было завершено в 1971 году. Первая топливная заправка состоялась в 1972 году”, — рассказывает Хейки Сильм, руководитель отдела безопасности компании Milstrand.
В советское время этот секретный объект значился как “военная часть 59030” или “топливный склад 3063”. Кроме того, здесь же располагались военная пожарная часть, а также наблюдательный пост и узел связи военно-морской базы.
Если во время первой Эстонской Республики шахтерам постоянно приходилось вручную откачивать воду из подземных сооружений, расположенных в Северо-Восточной Эстонии, то на севере страны такой проблемы уже не было. “Под Виймси, примерно на глубине в 80 метров, находится слой голубой глины, в центре которого и был построен топливный склад. Голубая глина практически безводна, поэтому никаких проблем с затоплениями нет”, — рассказывает Хейки Сильм.
Как работает комплекс? Сильм поясняет, что основной принцип использования комплекса остался прежним: топливо сливается в цистерны с танкера, стоящего у пристани Мийдуранна. При необходимости топливо можно перекачать и в обратном направлении, то есть из цистерны в емкости танкера. “Тоннель — это, по сути, перевернутый на бок цилиндр, из самой верхней части которого может поступать топливо. Для откачки топлива в отверстии цилиндра есть специальные насосы, которые перекачивают топливо на поверхность”.
Трубы комплекса Мийдуранна выходят к небольшому пирсу, расположенному примерно в 500 метрах от пляжа. Раньше у этого пирса стояли военные корабли Балтийского флота, здесь же проходила бункеровка (заправка судна топливом и моторными маслами — прим.ред).
Главная цель создания данного комплекса заключалась в том, чтобы спасти запасы стратегического топлива в случае ядерного удара. По словам Сильма, резервуары не может разрушить даже ядерная бомба.“Комплекс выдерживает прямое попадание 80-килотонной ядерной бомбы. Предполагалось, что после ядерного удара нужно будет пробурить новую скважину, и запасы стратегического топлива снова станут доступными. В случае ядерной войны наземная инфраструктура была бы разбомблена, но топливо в любом случае осталось бы”.
До сих пор в народе ходят слухи, что под Виймси хранилось топливо для всей танковой армии Советского Союза, которая в случае войны с НАТО должна была за одну неделю захватить Германию и за 1,5 недели дойти до центральной Франции.
Однако Айн Тяхисте, один из лучших экспертов Эстонии в вопросе военных объектов, утверждает, что слухи далеки от исторических фактов. “Логики здесь нет. Эти резервуары принадлежали ВМФ СССР. А военно-морские силы — это не сухопутные войска.”
Можно ли считать топливную базу Мийдуранна самым масштабным и сложным военным объектом советской эпохи? Айн Тяхисте предполагает, что Мийдуранна вполне может занять почетное третье место в этой “иерархии”. “Реакторы Палдиски и порт Хара все же были более масштабными объектами. Комплекс Мийдуранна — это прежде всего логистическая система, позволявшая судну, которое заходило в Таллиннский залив, пополнить свои запасы топлива”.
Тяхисте отмечает, что в наши дни сложно оценить, сколько средств Советское государство потратило на строительство этого комплекса. “Все, что связано с армией, всегда очень дорого. Нынешней Эстонской Республике, например, такой объект уже не нужен”.