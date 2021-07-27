27.07.2021, 07:00
Со следующей недели у прибывающих из Финляндии в Эстонию могут требовать тест на коронавирус(4)
Foto: Rauno Volmar
В Финляндии показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней превысил 90 случаев на 100 000 жителей, а это означает, что, если рост заболеваемости будет продолжаться, Эстония может начать со следующей недели требовать у пребывающих из Финляндии либо сертификат вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус.
Эстония устанавливает свои ограничения на поездки раз в неделю, исходя из данных Европейского центра профилактики и контроля возобновляемых заболеваний (ECDC), который обновляет свои данные также раз в неделю. На этой неделе для Эстонии показатель заболеваемости в Финляндии равен 66,84, что помещает Финляндию в список так называемых зеленых стран, приезжающие из которых не обязаны предъявлять отрицательный результат теста, пишет rusERR.
По данным Helsingin Sanomat, кумулятивный показатель заболеваемости в Финляндии за последние 14 дней в настоящее время составляет 90,7 случаев на 100 000 человек. В Эстонии в понедельник этот показатель составил 76,75.