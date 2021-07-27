Со следующей недели у прибывающих из Финляндии в Эстонию могут требовать тест на коронавирус

Эстония устанавливает свои ограничения на поездки раз в неделю, исходя из данных Европейского центра профилактики и контроля возобновляемых заболеваний (ECDC), который обновляет свои данные также раз в неделю. На этой неделе для Эстонии показатель заболеваемости в Финляндии равен 66,84, что помещает Финляндию в список так называемых зеленых стран, приезжающие из которых не обязаны предъявлять отрицательный результат теста, пишет rusERR.