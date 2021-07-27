Годовщина превращения Айя-Софии в мечеть: ЮНЕСКО обеспокоена судьбой собора, Турция обвиняет ее в предвзятости

В Турции в субботу празднуют первую годовщину превращения в мечеть бывшего православного патриаршьего Собора Святой Софии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг разместил в “Твиттере” видео своей молитвы в здании, которое уже год как является мечетью.

“С Божьей помощью, звук призыва к молитве не утихнет никогда”, — написал он.

Решение турецких властей год назад превратить Айя-Софию в мечеть еще сильнее подогрело напряжение в отношениях с Грецией и вызвало вопросы со стороны международного сообщества.

Президента Эрдогана обвиняют в попытке потакать наиболее консервативно и националистически настроенным турецким избирателям, проводя по сути исламизацию общества.

Агентство всемирного наследия ЮНЕСКО составляет влиятельный список уникальных объектов в разных странах. Попадание в этот список гарантирует объекту всемирную славу, а стране, на территории которой он находится, доходы от туризма.

Сейчас комитет проводит 44-е виртуальное заседание в расширенном формате и вносит в список перемены. Например на этой неделе из него, к возмущению британских властей, исчез Ливерпуль.

Айя-Софию Турция лишила статуса объекта ЮНЕСКО самостоятельно.

Собор находился в списке с 1985 года в статусе музея, однако с 10 июля прошлого года решением Государственного совета Турции это больше не музей, и соответственно в список объектов охраны больше не входит. В тот же день зданию был присвоен статус мечети.

Против планов превратить музей в мечеть выступили политические и религиозные деятели в США, Греции, России и самой Турции. Греция тогда назвала это решение открытой провокацией.

ЮНЕСКО заявила, что глубоко сожалеет о случившемся.

Русская православная церковь осудила решение, заявив, что чувства миллионов христиан были проигнорированы.

Судьба собора

В пятницу в ЮНЕСКО заявили, что крайне озабочены судьбой Айя-Софии, и потребовали от Турции к февралю 2022 года предоставить отчет о состоянии храмового комплекса.

Последствия превращения его в мечеть сильно беспокоят организацию.