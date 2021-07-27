Турист посетил знаменитый заповедник и возмутился отсутствием “Макдоналдса”

Мужчина оставил негативный отзыв на платформе TripAdvisor после посещения известного ледникового озера Бала. По словам путешественника, он был удивлен, что ближайший ресторан находится в 23 милях (37 километрах) от заповедника.

“Пока мои друзья наслаждались шашлыками, я решил узнать, где можно купить себе чизбургер. Расстояние меня шокировало, я был встревожен из-за невозможности купить любимую еду”, — рассказал британец.

Мужчина предположил, что в отсутствии кафе сети “Макдоналдс” виновата продовольственная мафия, которая не позволяет открыться “приличным” точкам. “Рассчитывайте заплатить более пяти фунтов стерлингов (около 5,86 евро) за одно мороженое”, — добавил турист.

Отзыв путешественника вызвал неодобрение пользователей сети. “Я жил за углом от “Макдоналдса” в Кардиффе, улицы всегда были завалены грязными упаковками. Я очень рад оказаться подальше от этого”, “На этом озере чисто только потому, что там нет “Макдоналдса“” — писали они.