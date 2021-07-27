Европейский ковидный паспорт еще далек от совершенства

Как выяснил корреспондент Euronews Альберто де Филиппис в брюссельском международном аэропорту, туристы постепенно привыкают к новой системе:

“Мы все оформили с помощью компьютера и, кажется, справились, хотя соблюдать эти правила сложновато. Но все должно быть хорошо”.

“У нас были проблемы с авиакомпаниями. Рейсы постоянно отменялись. День за днем нам приходилось переносить наш отпуск. Это было труднее всего”.

Проездной сертификат для всех членов ЕС — единого образца, в него заносятся отметки о прививке вакцинами, которая признаются в Евросоюзе. Но не везде этот документ дает полную свободу передвижения. Так, Германия восстановила карантин для части прибывающих. Не дает желаемых результатов греческий эксперимент с островами, чистыми от инфекции. Многие страны продолжают настаивать на заполнении пассажирами подробной анкеты. Все это усугубляет неопределенность для авиакомпаний. Их интересы представляет организация AIRE, которой руководит Майкл Харрингтон:

“Где у нас действительно огромные проблемы, так это с проверкой сертификатов. Она находится в национальной компетенции, и каждое государство разработало собственный протокол. Мы провели быстрый опрос и выяснили, что в 30 странах существует 15 различных способов проверки этих сертификатов”.

В Европарламенте считают, что страны-члены мало обмениваются информацией об использовании сертификата, оставляют бреши в обороне от новых штаммов Covid-19, зачастую дублируют работу друг друга. Испанский депутат Пабло Ариас Эчеверра предупреждает, что допущенные ошибки могут иметь серьезные последствия: