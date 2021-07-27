Турецкие врачи бьют тревогу — на курортах рекордное количество заболевших коронавирусом. Всему виной российские туристы

На данный момент большинство случаев заражения дельта-штаммом коронавируса фиксируется в Анталии. “Мы не можем остановить новую волну из-за неконтролируемого потока российских туристов”, — призналась президент Медицинской палаты Анталии доктор Нурсел Шахин.

Как пишет портал www.evrensel.net, в Турции всерьез опасаются ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Так как в стране для отдыхающих отменены все ограничения, ежедневно на знаменитые турецкие курорты приезжают десятки тысяч туристов из России, где как раз свирепствует новый штамм COVID-19.

По словам доктора Нурсел Шахин, ежедневно в Анталию прилетают 40-50 тысяч российских туристов, проверить здоровье которых не представляется возможным. Озабоченность вызывает тот факт, что среди этих людей наверняка есть переносчики опасного вируса. “Гостиницы переполнены, количество круизов резко возросло. При такой неосторожности новая волна эпидемии у нас начнется еще до сентября. Мы находимся в состоянии боевой готовности”, — предупредил она.

“В России вакцинация проходит медленными темпами. Привито всего около 10 процентов населения. Недавно разрешили чартерные рейсы по 45 различным российским направлениям. Туристов из России очень много! Да, мы нуждаемся в доходах от туризма и иностранной валюте, но существует серьезный недостаток контроля с точки зрения эпидемиологических мер”, — добавила она.