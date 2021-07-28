Из-за странного правила вакцинации тысячи жителей Эстонии сталкиваются с серьезными проблемами во время путешествий

На данный момент правительство Эстонии руководствуется правилом, что если кто-то переболел коронавирусом, то ему необходима только одна доза вакцины. Второй укол уже не делают, так как курс вакцинации считается завершенным. Такой метод называется “одна доза из одной”. Человек получает соответствующий сертификат и отметку в паспорте вакцинации. На него распространяются те же преимущества, льготы и освобождение от ограничений, как действуют для тех, кто прививался двумя дозами. С медицинской точки зрения это вполне разумно и приемлемо. И это правило касается не только Эстонии, теоретически такая же система должна применяться во всем Европейском Союзе. Но это только теоретически…

В реальной же жизни все иначе. Тысячи жителей Эстонии либо уже столкнулись с серьезными проблемами во время путешествий, либо ищут возможность быстрого решения данного вопроса.