28.07.2021, 07:05
Из-за странного правила вакцинации тысячи жителей Эстонии сталкиваются с серьезными проблемами во время путешествий
Foto Vallo Kruuser
Согласно действующим в Эстонии правилам, человек, переболевший коронавирусом и затем привившийся одной дозой вакцины, имеет такие же права, как и тот, кто привился двумя дозами. Несмотря на это, многие жители нашей страны сталкиваются во время путешествий с серьезными проблемами, так как в некоторых странах эстонских правил не признают, пишет Eesti Ekspress.